Canik'te kapsamlı yaz temizliği

Canik Belediyesi Park Bahçeler Birim ilçe genelindeki parkları, mezarlıkları, yeşil alanları, kaldırımları ve yolları kapsamlı bir şekilde temizleyerek yaza hazırlıyor.

Canik'te kapsamlı yaz temizliği
20.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:14
Canik Belediyesi Park Bahçeler Birim ilçe genelindeki parkları, mezarlıkları, yeşil alanları, kaldırımları ve yolları kapsamlı bir şekilde temizleyerek yaza hazırlıyor.

Pandemiyle mücadele kapsamında tedbirlerini elden bırakmayan Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesinde en etkin yolun temizlik olduğu bilinciyle hijyen ve temizlik konusunda asla tavize yer vermiyor. Belediye çalışanları bir yandan salgın hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da ilçe genelinde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışması yürüterek yeşil alanları yaza hazırlıyor.

Normal hayata geçiş hazırlıkları sürüyor

Belediye Park Bahçeler Birimi ekipleri ilçe genelinde başlatılan çalışmalarla parklar başta olmak üzere mezarlıklar, yollar, kaldırım kenarları ile yeşil alanlarda ot biçme, temizleme ve bakım çalışmalarını sürdürerek normalleşme süreciyle birlikte normal hayata geçilmesinin ardından hazır olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Önceliğimiz hijyen ve temizlik"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın iş birliği ile hazırlanan normalleşme takviminin adım adım hayata geçirilmesiyle birlikte, yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde ilçemiz genelinde bulunan parklarımızda, mezarlıklarımızda, yeşil alanlarımızda, yollarımızda, kaldırımlarımız da temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarımızı hızlandırdık. Salgından dolayı evlerinde kısıtlı yaşayan çocuklarımızın ve büyüklerimizin, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte normal hayata dönülmesinin ardından daha temiz, daha hijyenik alanlarda vakitlerini geçirsinler. Çocuklarımız yine eski günlerde olduğu gibi koşup oynasınlar, yaşlılarımız yine parklarımızda yeşil alanlarımızda temiz hava alsınlar, sohbet etsinler istiyoruz" dedi.

"Bu sürece destek veren insanlara teşekkür ediyorum"

İlçe de insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Sandıkçı, "Devletimiz, milletimiz el ele vererek şükrolsun zor günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Hep birlikte aldığımız tedbirlerle, kurallara uyarak bu günlere ulaştık. Bu süreçte tüm kurallara uyan, sabır ve anlayış gösteren ilçe halkıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Canik Belediyesi, Canik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››Canik'te kapsamlı yaz temizliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:59: Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı - Haber 00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:53: AYDOS ORMANI'NDA YANGIN -2 - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber