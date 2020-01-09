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Canik'te parklar yenileniyor

Canik Belediyesi ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

09.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:10Canik'te parklar yenileniyor
Belediyesi ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan bütün parklara yenileme çalışması başlattı. Parklarda mevcut oyun gruplarının tamiri yapılırken, yıpranan zeminleri kauçuk zemin kaplamalarla yenileniyor, kullanılmaz hale gelen çocuk oyun grupları yenileriyle değiştiriliyor.

Parkların, çocuk oyun alanlarının, aileler ve çocuklar için vazgeçilmez alanlar olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güzel ve modern alanlarda, gezinti yapmak, hava almak, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için, parklarımızda, çocuk oyun alanlarımızda yenileme çalışmaları başlattık. Parklarımızı ilçemize yakışır hale getirmek için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Amacımız, çocuklarımızın daha güvenli, sağlıklı alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak. Bunun için gerekli olan ne varsa yapıyoruz. Mevcut oyun gruplarımızı tamir ediyor, parklarımızın yıpranmış zeminlerini yeni kauçuk zeminlerle yeniliyoruz. Hasar gören, kullanılmaz hale gelen oyun gruplarımızı yenileriyle değiştiriyoruz. İstiyoruz ki yavrularımız daha nezih, daha sağlıklı, güvenli alanlarda buluşup oynasınlar, sohbet etsinler, vakitlerini geçirsinler. Canikli ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığı ile parklarımıza göndersinler. Çocuklarımızı mutlu görünce bizlerde mutlu oluyoruz. Hedefimiz; mutlu aile, mutlu çocuk, dolayısıyla mutlu bir Canik" diye konuştu. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Canik, Güncel

Kaynak: İHA

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