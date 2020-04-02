Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını kapsamında yayınladığı son genelgede belirtilen kuralları harfiyen uyguluyor.

02.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:01
Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş
Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını kapsamında yayınladığı son genelgede belirtilen kuralları harfiyen uyguluyor.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde belirtilen kuralları uygulamaya koyan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan pazar alanlarını tek giriş ve tek çıkış olmak üzere bariyerlerle kapatarak, vatandaşların pazar alanına kontrollü giriş ve çıkışını sağlıyor. Pazar giriş alanında koridor oluşturan ekipler, koridorda bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulunuyor. Ekipler, pazar alanına esnaf sayısının iki katı kadar vatandaşın bulunması için denetimli geçiş sağlıyor. Satış tezgahlarında aralıkların en az 3 metre olmasını sağlayan ekipler, tezgah aralıklarının geçiş için boş kalması konusunda esnafa uyarılarda bulunuyor. Tezgahlardaki ürünlerin elle seçilmesine müsaade etmeyen ekipler vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları için uyarılarını sürdürüyor.

"Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım"

İlk günden itibaren yeni korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemek için bakanlıkların yayınladığı genelgeleri harfiyen uyguladıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin, bakanlıklarımızın talimatlarının günü gününe harfiyen uygulanması için ekiplerimiz denetimlerini, uyarılarını aralıksız, sürdürüyor. Tedbirler kapsamında ilçemiz genelinde pazar yerlerimizde kurulum öncesi ve sonrası antibakteriyel sabunlu su ile yıkama çalışmalarımız, vatandaşlarımızın pazar alanlarında yoğunluk oluşturmadan alışveriş yapmaları için, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğunun duyuru çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaçlarını gidermek için pazara gelen vatandaşlarımızdan isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları, bunun yanında ivedi bir şekilde ihtiyaçlarını gidererek evlerine dönmeleridir. Vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için bizler sahada salgını önlemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte güç birliği yaparak atlatacağız. Tekrar söylüyorum lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım" dedi. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Canik Belediyesi, Canik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Lalapaşa Belediyesi evlere hijyen seti dağıttı - Haber 14:49: Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi - Haber 14:49: İzmir'deki nikah müracaatlarında yüzde 80 düşüş var - Haber 14:48: Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde inceleme yaptı - Haber 14:48: Tayland'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler