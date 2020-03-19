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Canik'ten şehide vefa

İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ismi, evinin bulunduğu caddeye verildi.

19.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:03
Canik'ten şehide vefa
İdlib 'de Suriye rejiminin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ismi, evinin bulunduğu caddeye verildi.

Canik ilçesi Düvecik Mahallesi 476. Cadde'de doğup büyüyen Tayfun Pekel, 27 Şubat Perşembe günü görev yaptığı İdlib'de şehit olmuştu. Canik Belediye Meclisi'nin Mart ayı birleşiminde oy birliğiyle aldığı kararla Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ismi doğup büyüdüğü mahallede yaşayacak. "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel Caddesi" yazılı tabela cadde girişlerine monte edildi.

Düvecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilen şehit Pekel'in isminin doğup büyüdüğü mahallesinde yaşatılmasından büyük şeref ve onur duyduklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Şehidimiz Tayfun Pekel kardeşimizin ve diğer şehitlerimizin Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Kahramanlarımız bizlere bu vatanı emanet ederek şehit oldular. Vatanımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin emanetlerine kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız" dedi. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Piyade, İdlib, Canik, Güncel

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