Canikli: Türkiye, İmalat Sanayisinde Her Ürünü Üretebilecek Kapasiteye Sahip

Kaynak: DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye, imalat sanayisinde bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve altyapıya sahiptir. Problem, organizasyon problemidir çok büyük oranda" dedi.AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Canikli, Samsun'da Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği'nce (MEDİKÜM) düzenlenen toplantıya katıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Nurettin Canikli'nin yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Samsun'da medikal ürünlerle ilgili sofistike ve teknoloji içeren yoğunlaşma olduğunu söyledi.'İHRACAT KONUSUNDA HER DESTEĞİ VERECEĞİZ'Üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, "Sadece söylemle değil her açıdan teşvik edilmesi gerekiyor ve biz problemlerle karşı karşıya olunduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yol haritası ortaya konulmuştu; ama o tarihten bu yana çok büyük gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Böyle bir üretim altyapısına sahipken Samsun, halen burada üretilen ürünlerin başka ülkelerden getirilmesi, Türkiye'nin lehine olan bir politika değildir. En hafif ifadeyle altını çizerek söylüyorum. Mutlaka hukuk içerisinde formüle ederek, kendiliğinden gelişen son derece yüksek katma değer içeren bu sektörü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Sürüncemede kalmayacak en kısa sürede Türkiye, bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak öncelikle. Daha sonra da dışa açılma konusunda, başka ülkelere ihracat konusunda gereken her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.'PROBLEM, ORGANİZASYON PROBLEMİ'Türkiye'de üretilen ürünlerin öncelikle iç piyasada tüketilmesinin talep edilmesi konusunda acil ve kararlı politikayı hızla hayata geçireceklerini aktaran Canikli, "Aslında şu andan itibaren başlamış bulunuyoruz. Türkiye, imalat sanayinde bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve altyapıya sahiptir. Problem, organizasyon problemidir çok büyük oranda. Elbette teknolojik alanda desteklenmesi gereken alanlar, sektörler ve ürünler var; ama ondan önce esas itibarıyla zihniyet değişimi paralelinde, organizasyonun bu doğrultuda ona göre planlanması gerekiyor. Bunun sağlanması demek, ülkeye döviz kazandırılması demek. Bunun sağlanması demek, yüksek ücretli istihdam imkanlarının ortaya çıkması demek Türkiye için. Bunu yapacağız, yapmamız gerekiyor" dedi.Samsun Valisi Kaymak ise MEDİKÜM'le ilgili daha önce yapılan çalışmalar olduğunu hatırlatarak, "MEDİKÜM'le ilgili daha önce yöremizin milletvekili olarak çalışmaları olmuştu. Bölgemizin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir büyüğümüz. Bugün bu toplantıyı kendileri bizden talep ettiler. Bugün MEDİKÜM ile birlikte sayın milletvekillerimiz ilgili kurumlar burada toplantı yapacağız. Son gelinen aşama nedir, neler yaptık; bu yönüyle bu toplantıyı bizden istediği için, ilk iş olarak bunu düşündükleri için ben Samsunlular ve sektör temsilcileri adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı sürdürüldü.? - Samsun