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"Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi ziyarete açıldı

Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında hazırlanan "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi ziyarete açıldı.

11.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:24
Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında hazırlanan "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi ziyarete açıldı.
Sabahattin Ali'nin kendi objektifinden daha önce yayımlanmamış fotoğraflar ile kaleme aldığı mektuplardan oluşan sergi, Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergi, yazar Sabahattin Ali'nin gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla ziyaretçilerin 1930'ların Türkiyesine tanıklık etmesine olanak sağlıyor.
Açılışa katılan Sabahattin Ali'nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sergide babamın çektiği fotoğrafları görünce, kendi hayatım bir belgesel gibi gözlerimin önünden geçiyor. Bu fotoğraflar sayesinde babamı hiç unutmadım. Babam öldükten sonra bütün çocukluğum bu fotoğraflara bakarak geçti." ifadelerini kullandı.
Filiz Ali, sergideki her fotoğrafın bir öyküsü olduğuna ve fotoğraflara her bakışında o anları hatırladığına dikkati çekerek, "Babamın çektiği bu fotoğraflar sayesinde 1930 ve 1940'lardaki Ankara, İstanbul ve Anadolu'yu görüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz çoğu yer değişti." dedi.
Serginin küratörü Sevengül Sönmez de yazarın aile hayatını yansıtmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Sergide asıl amacımız Sabahattin Ali'yi çok önemli bir entelektüelin ötesinde bir eş ve bir baba olarak yansıtmak, kızı ile eşi arasındaki ilişkisini, o sıcak aile yaşantısını göstermekti." diye konuştu.
"Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, 29 Şubat 2020'ye kadar ziyarete açık olacak.

Yapı Kredi Bankası, Sabahattin Ali, Filiz Ali, Güncel

Kaynak: AA

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