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CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi

Kan ve Kök Hücre Bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için yapılan CANIM OL Projesine katılan okullar Eskişehir Öğretmenevinde bir araya geldi.

18.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:19CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi
Kan ve Kök Hücre Bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için yapılan CANIM OL Projesine katılan okullar Öğretmenevinde bir araya geldi.

CANIM OL Projesi, Kan ve Kök Hücre Bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan CANIM OL Projesi, Türkiye ve Azerbaycan 'dan toplam 20 İl, 48 okul ve 67 öğretmen tarafından aktif olarak yürütülüyor. Kampanyalarını tamamlayan ve gerekli desteği sağlayan CANIM OL okulları, Eskişehir Öğretmenevinde bir araya geldi. Düzenlenen buluşmaya; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Milli Eğitim Müdürlükleri, Türk Kızılay'ı Kan ve Kök Hücre Müdürleri temsilcileri, CANIM OL okulları öğretmenleri ve idarecileri katıldı.

"3 bin 192 kan ve 456 kök hücre bağışı almayı başardık"

Proje kurucusu İlknur Yetkin, buluşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje Eskişehir çıkışlı olduğundan Eskişehir'de 14 okul tarafından yürütülüyor. Tüm Türkiye'de 37 CANIM OL okulunda yapılan bağış kampanyaları ile 3 bin 192 kan bağışı ve 456 kök hücre bağışı almayı başardık. Bu sayıların bin 613 kan ve 295 kök hücre bağışını Eskişehir CANIM OL okulları almayı başarmıştır. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. CANIM OL büyümeye ve cana can olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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