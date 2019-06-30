30.06.2019 17:46
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Canını hiçe sayıp çocuğu aracın altında kalmaktan kurtardı

Canını hiçe sayıp çocuğu aracın altında kalmaktan kurtardı

Adana'da ailesiyle birlikte bir iş yerinin önünde bekleyen çocuk, bir kadın tarafından otomobilin altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Adana 'da ailesiyle birlikte bir iş yerinin önünde bekleyen çocuk, bir kadın tarafından otomobilin altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çıktı. Park halindeki otomobile de çarpan araç, kaldırımda ailesiyle birlikte bekleyen çocuğa doğru hızla ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, kendi hayatını hiçe sayarak çocuğu çekip otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana , 3. Sayfa

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