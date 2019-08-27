Haberler» Güncel» Haber

Cankan sürpriz bir düete imza attı

Cankan ve Youtube üzerinde 3.5 milyon tane abonesi bulunan fenomenlerden Yavuz Selim, son dönemlerde rekor kırarak popüler hale gelen PUBG isimli oyuna özzel enerjisi fazlasıyla yüksek bir şarkı yaptı.

27.08.2019 13:28 Cankan sürpriz bir düete imza attı

''Yaranamadım'' ve ''Yar Yar'' gibi popüler olmayı başaran eserler sayesinde Türkiye içerisinde bir dönemler ortalığı kasıp kavurmayı başaran Cankan ve Youtube üzerinde 3.5 milyon tane abonesi bulunan fenomenlerden Yavuz Selim, son dönemlerde rekor kırarak popüler hale gelen PUBG isimli oyuna özzel enerjisi fazlasıyla yüksek bir şarkı yaptı.

PUBG isimli oyuna özel yapmış oldukları bu özel şarkıyı, Ümraniye ilçesi içerisinde çekmiş oldukları bayağı ilginç dans figürleri içeriğine sahip tamamen profesyonel bir klip çekerek taçlandıran genç ikili, Türkiye gündemine oturmaya aday.

Gelecek günler içerisinde sadece Cankan'a ait olan youtube kanalı üzerinde paylaşılacağı açıklanan bu özel klip, daha şimdiden sosyal medya platformları üzerinde konuşulmaya başlandı.


Youtube, Türkiye, Selim, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54   Çocuklar meslek deneyimlemeye devam edecek
14:54   Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
14:53   Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltı
14:52   İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."
14:51   Eylül Kayseri'de Bisiklet Ayı Olacak
14:51   Soylu: "Demokrasi bizim için kıymetlidir"
14:50   Şirin karadeniz: doğru eğitim sistemi için imece usulü çalışmamız gerekiyor