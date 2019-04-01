Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Açıklaması

Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, "Çok çalıştık. Cumhuriyet'in başkenti Ankara
'ya Mansur Yavaş
'ı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık. 25 yılın mağduriyeti bitti. Artık Ankaralıların parası dinazorlara harcanmayacak." dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Çankaya Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Alper Taşdelen, belediye binası önünde CHP
'lilerle bir araya geldi.
Kendisine oy verenlere teşekkür eden Yavaş, Çankaya'da 31 Mart seçimlerinde tarih yazıldığını söyledi.
Taşdelen, "Çok çalıştık. Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya Mansur Yavaş'ı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık. 25 yılın mağduriyeti bitti. Artık Ankaralıların parası dinazorlara harcanmayacak. Belediyenin paraları halkın gerçek ihtiyaçları için harcanacak." ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi
ile ortak çalışarak daha iyi hizmet edeceklerini ifade eden Taşdelen, partisinin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun kazandığını hatırlattı. Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün bu işlerin bir mimarı var. Bu ittifakları kuran, tek tek doğru adayları belirleyen, bir yiğit var. O da Anadolu'nun Kemal'i, 'Kemal Kılıçdaroğlu
'dur. Buradan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Benim beş yıl boyunca felsefem, biz halka hizmet için varız. En önemli örgütlenme halkla örgütlenmedir. 12 Eylül
'den önce Karaoğlan Bülent Ecevit
dönemide CHP yüzde 42 oy aldığında biz nerelerde vardık. Gecekondu, yoksul, varoş mahallelerinde vardık. Ezilenlerin yanında biz vardık. Ama 12 Eylül'den sonra toplum mühendisliği yaptılar. Bizi oralardan uzaklaştırdılar. İşte biz tekrar o kucaklaşmayı seçtik. Biz beş yıl boyunca halka hizmet ettik."
Taşdelen'e TBMM Başkanvekili Levent Gök
, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, eşi Kezban Taşdelen ve çocukları da eşlik etti.
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Kaynak: AA