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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Belediye Başkanlık binasında işçilerle bir araya geldi.

10.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:32Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu
Belediye Başkanı Alper , Belediye Başkanlık binasında işçilerle bir araya geldi.

Buluşmada DİSK- Genel -İş 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım ve sendika yöneticileri de yer aldı. Taşdelen bazı medya organlarında çıkan gerçek dışı ve yorumlara Çankaya işçisinin itibar etmediğini, Çankaya'da iç barışı bozma girişimlerinin amacına ulaşmayacağını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Çankaya Belediye Başkanı olarak değil, çalışanın, emekçinin yoldaşı olarak her zaman işçiden, emekçiden yana oldum. Çankaya emeğin ve emekçinin kalesidir. 6 yıl boyunca tek bir arkadaşımızı işten çıkarmadık, maaşlarını bir gün geciktirmedik. En iyi toplu iş sözleşmeleriyle örnek olduk. Aynı duruşumuzu sürdüreceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın farklı alanlarda talepleri ortaya çıkabilir. Benim sorumluluğum işçilere en iyi çalışma koşullarını sağlamaktır. Bugüne kadar bunu sağladık, bugünden sonra da her konuda iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğiz. Hiçbir emekçinin alacağı belediyede kalmadı, kalmayacaktır. Benim önceliğim işçidir, emekçidir. İşçiler, emekçiler bu belediyenin gerçek sahipleridir. Biz emekten, işçiden, alın terinden yana bir belediyeyiz, Türkiye'ye örnek olacak toplu sözleşmeler imzalıyoruz. Bu anlamda da sosyal demokrat belediyeciliğin kutup yıldızı olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Taşdelen, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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