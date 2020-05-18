Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den "19 Mayıs" mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den
18.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:02
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 19 Mayıs 1919'un 101. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Taşdelen, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadele dün olduğu gibi bugün de insanlığın ortak mücadele mirası olarak bütün uluslara ışık oluyor. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz, Cumhuriyet devrimlerimiz insanlığın ortak mirasıdır. İnsanlık tarihinin bu zor dönemlerinde bir kez daha senin gösterdiğin hedeflerin anlamını ve önemini kavrıyor geleceğin ancak bilimle, akılla inşa edileceğini çok iyi görüyoruz. Atatürk'ün ve Cumhuriyetin Çankaya'sı, geçmişine, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkıyor. Bir ulus ve bir halk kendisini var eden geçmişi, ödenen bedelleri asla unutamaz. Unutursa bağımsızlığın ve aydınlanmanın ışığını kaybeder. Biz ulusal bayramlarımıza sahip çıkmakla birlikte bizi var eden değerlerle yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir güç senin ışığını, bu ulusun birliğini, Cumhuriyetimizin aydınlığını engellemeye yetmeyecektir. Senin izinde aydınlık bir gelecek kurma mücadelemizi senin ilçen Çankaya'da sonsuza kadar sürdüreceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum. Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." - ANKARA
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Taşdelen, 19 Mayıs, Çankaya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Bahçeli’nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye’de sadece Samsun’da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Haberler››Güncel››Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '19 Mayıs' mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: 1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti - Haber 12:48: Denizli Valisi Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 12:47: Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi - Haber 12:46: Düzce Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 12:46: Karapınar'da Cumhuriyet Meydanı dezenfekte edildi - Haber 11:45: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor - Ekonomi 11:27: Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk - Haber 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:45: Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler