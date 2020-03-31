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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den vatandaşlara çağrı: "Siz evde, biz görevde"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Zor zamanlardan geçiyoruz.

31.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:18
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den vatandaşlara çağrı:
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. Bütün yurttaşlarımıza diyoruz ki siz evde, biz görevde" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın hastalıkta uzmanlar tarafından açıklanan kritik günlere gelindiğini hatırlatarak, vatandaşlara bir kez daha evden çıkmamaları çağrısında bulundu. Taşdelen, Çankaya Belediyesinin salgın hastalıkla ilgili çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Belediye olarak salgın hastalıkla mücadelede seferber olduklarını kaydeden Taşdelen, başta Çankaya Kaymakamlığı olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını söyledi. Türkiye'de salgın alarmı verildikten sonra farklı müdürlüklerden konusunda yetkin personel ile ekipler kurduklarını ve farklı noktalarda hızlı bir biçimde çalışmalara başladıklarını ifade eden Taşdelen şunları söyledi:

"150 araç filomuz ve bin 50 temizlik personelimizle ilçemizde temizlik çalışmalarımızı sürdürdük. 23 cadde, 16 sokakta dezenfekte çalışması yaptık. 40 ton dezenfektan kullanarak 155 taksi durağı, 660 taksi, 602 eczane, 55 Aile Sağlığı Merkezi, 114 muhtarlık, 65 park, 29 kamu kurumu ile metro-otobüs durakları, pazar yerleri gibi kamusal alanlarda 30 personel ile dezenfekte çalışması yaptık. Birlik Pazaryerimizde ticari taksiler için hafta içi her gün 09.00-16.00 arası yapılmak üzere dezenfekte noktası kurduk. Evde kalan vatandaşlarımıza moral vermek, bir şeylerle uğraşıp mutlu olmalarını sağlamak için kendi seramızda ürettiğimiz 54 bin menekşenin dağıtımını yaptık."

Salgın hastalık nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara yönelik sosyal ve ekonomik desteklerini de açıklayan Taşdelen, "İhtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyede kiracı esnaftan da kapalı oldukları sürece kira almayacağımızı kendilerine bildirdik. 12 kreşimizin velilerine kreşlerimiz kapalı olduğu sürece ücret almayacağımızı bildirdik. 7 Baharevimizin ileri yaş sakinlerini tek tek arayarak ihtiyaçlarını sorduk, gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Evde sağlık ve evde temizlik hizmetimizi geçici olarak durdurmakla birlikte rutin hizmet verdiğimiz yurttaşlarımızı tek tek arayarak ihtiyaçlarını sorduk, karşıladık" dedi.

Belediye çalışanlarının sağlığını öncelik alan tedbirler de aldıklarını aktaran Başkan Taşdelen, "12 yaşın altında çocuğu olan kadın veya erkek personelimize 30 Nisan'a kadar idari izin verdik. Belediye binamızda personelimizin sağlığını koruyan önlemler aldık. Dönüşümlü ve uzaktan çalışma modeline geçtik. Vatandaşla teması olan ve sahada çalışan personelimize maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirdik. Binaya giriş çıkışlarda tek kapı uygulamasına geçtik. Ziyaretçi kabulü ile kargo ve yemek firmalarının girişini durdurduk. Binaya her giren personel ve vatandaşımızın ateşini her gün ölçmeye başladık. Ateş ölçümlerinde tehlike sınırına gelen kişileri sağlık kuruluşlarına yönlendirdik" diye konuştu.

Bu çapta büyük bir salgına karşı işbirliğinin hayati önemde olduğunu ve kendilerine düşen her görevi, her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini ifade eden Taşdelen, "İhtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın her konuda yanında olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. Bütün yurttaşlarımıza tekrar diyoruz ki; siz evde, biz görevde" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alper Taşdelen, Taşdelen, Çankaya, Güncel
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