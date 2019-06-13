13.06.2019 20:00
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Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladı

Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Şenol Güneş Spor tesislerinde, Çankaya Belediyesinin düzenlediği futbol turnuvasıyla kutlandı.

Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladı
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Şenol Güneş Spor tesislerinde, Çankaya Belediyesinin düzenlediği futbol turnuvasıyla kutlandı.
Çankaya Belediyesinin Afrika günü kutlamaları kapsamında Şenol Güneş spor tesislerinde futbol turnuvası düzenleyerek kutladı. Turnuvaya 35 Büyükelçilik çalışanı katıldı. Turnuvada karma futbol oynanırken kardeşlik ve birlik vurgusu yapıldı.
Her sene futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Çankaya belediyesi dış ilişkiler müdürü Ethem Torunoğlu," Çankaya belediyesi olarak Afrika günleri kapsamındaki etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bugün ki futbol turnuvası Ankara da bulunan 33 büyükelçilikler düzenlediğimiz bir turnuvadır. Önemli olan sporun kardeşliği öne çıkarmaktır" dedi.
Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Housseın, " Burada olmaktan çok mutluyum. Çankaya belediyesinin teşekkür ediyorum. Yarın Afrika birliğinin 36. Yılını kutlayacağız. Afrika birliğinin bu önemli yıl dönümünde Türkiye ve Afrika ülkelerinin yıl edindiğini " ifade etti.Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla Afrika Gününü kutladı
Kaynak: İHA
Futbol, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Afrika, Genel

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