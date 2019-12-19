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Çankaya Belediyesi atölyeleriyle tüm kente dokunuyor

Çankaya Belediyesi Yapı Sanatlar Birimi ve Alacaatlı Lojistik ve Üretim Tesisleri ile kendi malzemesini üretmenin yanı sıra bakım onarım işlerini de yürütüyor.

19.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:57 Çankaya Belediyesi atölyeleriyle tüm kente dokunuyor
Belediyesi Yapı Sanatlar Birimi ve Alacaatlı Lojistik ve Üretim Tesisleri ile kendi malzemesini üretmenin yanı sıra bakım onarım işlerini de yürütüyor.

Çankaya Belediyesi yapı sanatlar birimi marangoz, kaynak ve boya atölyeleriyle üretime ve yenilemeye devam ediyor. Belediyenin hasar gören bank, çöp kovası, tabela, elektrik direği gibi tüm kent mobilyalarını yenileme görevini üstlenen birim çalışanları, gün boyu hem bölge denetimi yapıyor hem de zarar gören kent mobilyalarını atölyede tamir ederek yeniden kullanıma sokuyor.

Her türlü israfa karşı olan Çankaya Belediyesi, üretim ve onarım tesislerine özel önem veriyor. Yıldız'da fen işleri müdürlüğü kampüsünde bulunan yapı sanatlar birimi çalışanları, ayrıca belediyenin farklı binalarda hizmet veren tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan yapım ve onarım işlerini de sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesislerinde de kendi malzemesini üretiyor. Bakım onarım birimleri, yedek parça depoları, asfalt boyası ve buz çözücü solüsyon üretim tesislerinin yer aldığı merkez, 10 bin metrekare alan üzerinde bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de sık sık ziyaret ettiği merkez için "Kendi kendine yetebilen, üretebilen bir belediye olarak içinde bakım onarımı olan, üretim yapılan 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan Alacaatlı Lojistik ve Üretim Tesislerimiz Çankayamıza kazandırdığımız önemli bir tesistir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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