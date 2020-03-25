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Çankaya Belediyesi, evde yetiştirmeleri için vatandaşlara menekşe dağıtacak

Çankaya Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşlara balkon ve pencerelerinde yetiştirmeleri için menekşe dağıtacak.

25.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:58
Çankaya Belediyesi, evde yetiştirmeleri için vatandaşlara menekşe dağıtacak
Çankaya Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşlara balkon ve pencerelerinde yetiştirmeleri için menekşe dağıtacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kendi seralarında ürettiği menekşeleri, telefonla arayarak isteyen Çankayalıların kapısına götüreceği belirtildi.
Açıklamada talepte bulunacakların 312 458 89 64 numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağı bildirildi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye ve dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek alınan tedbirlerle zor günlerin aşılacağına olan inancını ifade etti.
Vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evde kalma zorunluluğunun olduğu günlerde, ürettikleri menekşeleri dağıtmak istediklerini ifade edenTaşdelen, şunları kaydetti:
"Bahar gelmişken, evden çıkamayan vatandaşlarımızın balkon ve bahçelerini süsleyecekleri menekşeleri, ekiplerimiz, talepte bulunan vatandaşlarımızın kapılarına kadar götürecek. Umarım içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde hemşerilerimizin yüzünü bir nebze olsun baharı anımsatan bu çiçeklerle gülümsetmiş oluruz. Ben, vatandaşlarımıza evde kalmaları tedbirini dikkate almalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

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