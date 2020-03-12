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Çankaya Belediyesi kapalı alanlardaki etkinlikleri iptal etti

Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:04
Çankaya Belediyesi kapalı alanlardaki etkinlikleri iptal etti
Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan korona virüsü 'küresel salgın' olarak duyurmasının ardından harekete geçti. Belediye tarafından 2 Mayıs'a kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinlikler iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Değerli Çankayalılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSO) ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve bir süredir farklı ülkelere yayılan korona virüs salgınını 11 Mart 2020 tarihinde 'pandemi' olarak belirlemiş ve tanımlamıştır. Virüs salgını ve bu noktada alınması gereken tedbirlerin türü, bu küresel salgın tanımıyla birlikte bir üst aşamaya, kırmızı alarm denilebilecek noktaya gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların önlem ve uyarıları, bu konudaki talimatları, belediyemizce dikkatle takip edilmektedir. Bu çerçevede belediyemizin düzenlediği, düzenleyeceği ya da ev sahipliği yaptığımız veya yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro gösterimleri, büyük kapalı alan ve salon konserleri, konferanslar, tüm salon spor müsabakaları ve turnuvalar gibi tüm kapalı alan etkinlikleri halk sağlığını korumak amacıyla 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Çankaya Belediyesi, Güncel

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