Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri
Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
17.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:49
Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Çankaya Belediyesi, Güncel
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