Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri (2)
Belediye ekiplerinin Kuğulu Parkı yıkaması Ekiplerin çocuk parkı, kaldırım ve sokakları yıkaması ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
17.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:42
Belediye ekiplerinin Kuğulu Parkı yıkamasıEkiplerin çocuk parkı, kaldırım ve sokakları yıkaması ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. (2)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri (2)
Etiketler : Çankaya Belediyesi, Güncel
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