Çankaya Belediyesi'nden Kasım Ayında 192 Sokak Hayvanına Sıcak Yuva

06 Aralık 2018 Perşembe 12:50



06 Aralık 2018 Perşembe 12:50

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 192 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Merkez yetkilileri, "'Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz" dedi.Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 192 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Merkez hayvan sahiplenilmesi konusunda "Satın alma sahiplen" anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyor."Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz"Bu kapsamda önemli çalışmalar yapan ve Çankaya Belediyesi'nin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, "Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. Yetkililer barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise ücretsiz yapıldığı bilgisini paylaştı. Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Kasım ayında 299 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Merkez bir ay içerisinde ise bin 181 hayvanın tedavi işlemini gerçekleştirdi. 186 karma, 84 bronchin ve 379 kuduz aşısı yapan merkez 649 hayvanı da aşı yaptı. - ANKARA