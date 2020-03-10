Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva
Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği futbol turnuvası başladı.
10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:16
Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği futbol turnuvası başladı. Müdürlüklerin yoğun iş temposunda futbolla stres atabilecekleri turnuva, Nisan ayında yapılacak final maçıyla sona erecek.
Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlediği futbol turnuvası başladı. Yoğun iş temposu arasında çalışanların bir nebze olsun stres atabilmelerine olanak sağlayacak turnuvada 18 takım şampiyon olabilmek için ter döküyor. Belediyenin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda salon futbolu şeklinde gerçekleşen turnuvada takımlar, 1'i kaleci olmak üzere 7 oyuncudan oluşuyor. Eliminasyon kuralı ile takımların mücadele ettiği turnuvanın ilk başlama vuruşu Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü arasında gerçekleşti.
Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği turnuvanın ilk maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Belediye çalışanı Türkiye Futbol Federasyonu eski hakemlerinden Fırat Çınar'ın yönettiği karşılaşmada Emlak ve İstimlak Müdürlüğü penaltı atışları sonucunda rakibini 10-9 mağlup ederek turnuvada yoluna devam etti. - ANKARA
Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlediği futbol turnuvası başladı. Yoğun iş temposu arasında çalışanların bir nebze olsun stres atabilmelerine olanak sağlayacak turnuvada 18 takım şampiyon olabilmek için ter döküyor. Belediyenin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda salon futbolu şeklinde gerçekleşen turnuvada takımlar, 1'i kaleci olmak üzere 7 oyuncudan oluşuyor. Eliminasyon kuralı ile takımların mücadele ettiği turnuvanın ilk başlama vuruşu Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü arasında gerçekleşti.
Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği turnuvanın ilk maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Belediye çalışanı Türkiye Futbol Federasyonu eski hakemlerinden Fırat Çınar'ın yönettiği karşılaşmada Emlak ve İstimlak Müdürlüğü penaltı atışları sonucunda rakibini 10-9 mağlup ederek turnuvada yoluna devam etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva
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