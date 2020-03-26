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Çankaya Belediyesi, vatandaşlara menekşe dağıttı

ÇANKAYA Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara 2 bin 500 menekşe dağıttı.

26.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:06
Çankaya Belediyesi, vatandaşlara menekşe dağıttı
ÇANKAYA Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara 2 bin 500 menekşe dağıttı. Belediyenin toplamda 20 bin menekşe dağıtacağı öğrenildi.

Çankaya Belediyesi, salgın hastalığa yönelik ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve yıkama çalışmalarının yanı sıra vatandaşa moral vermek için menekşe dağıtmaya başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, 20 araç ve 40 personel ile dağıtılan menekşeler, vatandaşların kapılarına kadar bırakıldı. Dağıtım esnasında maske ve eldiven takan personel, sosyal mesafe kuralına da uydu. Kendi seralarında ürettikleri menekşeleri vatandaşların evine kadar götürerek moral olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, "Bu zor günlerimizde nefes aldığımız balkonlarımızı güzelleştirmek için kendi ürettiğimiz menekşeleri talep eden her vatandaşımızın kapısına kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Tekrar vatandaşlarımızı mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarmak istiyorum. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için, uzmanların tedbir uyarılarını da mutlaka dikkatle uygulamalarını rica ediyorum" dedi.Bu arada menekşe isteyen vatandaşların '458 89 64' numaralı telefonu arayarak veya 'parkbahce@cankaya.bel.tr' e-posta adresine ad-soyad, adres ve telefon numarasını yazıp ileti göndererek talepte bulunabileceği belirtildi.

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- Belediyesi
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Kaynak: DHA

Etiketler: Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen, Çankaya, Güncel

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