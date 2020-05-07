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Çankaya Belediyesinden çocuklara süt dağıtımı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 0-6 yaş grubu çocuklar için süt dağıtımına başladıklarını açıkladı.

Çankaya Belediyesinden çocuklara süt dağıtımı
07.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:02
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 0-6 yaş grubu çocuklar için süt dağıtımına başladıklarını açıkladı. Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 aileyi belirlediklerini ve bu ailelere destek vereceklerini belirten Taşdelen, süt dağıtımının 2 ay süreceğini söyledi.

Çankaya Belediyesinin korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklara hizmetleri devam ediyor. Milli egemenliğin 100. yılında 100 bin kitabı çocuklara armağan eden Çankaya Belediyesi, ilçede sosyal yardım alan vatandaşların 0-6 yaş arası çocuklarına süt dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı ramazan kolisinin yanı sıra 0-6 yaş arasındaki çocukları da unutmayan Çankaya Belediyesi tarafından belirlenen ve belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocukları için süt dağıtımına başlandı. İlk etapta, Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut Mahallelerinde süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Biz en çok çocukların belediyesiyiz

Çankaya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayış hareket ettiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ramazan geçirmeleri için erzak kolisi dağıttık. Salgın nedeniyle iftar çadırı kuramasak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli yardımında bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını düşünerek süt dağıtımına başladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alper Taşdelen, Taşdelen, Çankaya, Güncel, Haber

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