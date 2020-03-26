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Çankaya Belediyesinden koronavirüs nedeniyle evde kalanlara moral için menekşe dağıtımı

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla balkon ve pencerelerini süslemeleri için menekşe dağıtımına başladı.

26.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:22
Çankaya Belediyesinden koronavirüs nedeniyle evde kalanlara moral için menekşe dağıtımı
Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla balkon ve pencerelerini süslemeleri için menekşe dağıtımına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde sürdürülen dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarının yanı sıra evlerinde yaşayan vatandaşların moral bulması amacıyla ilk etapta 2 bin 500 menekşe dağıtımı yapıldı.
İlk günden yoğun talep alan uygulama süresince vatandaşların kapısına 20 araç ve 40 personel ile 40 bin menekşe bırakılacak.
Menekşe talebinde bulunanlar, "0312 458 89 64" numaralı telefonu arayarak ya da "parkbahce@cankaya.bel.tr" adresine ad-soyad, adres ve telefon numarası bilgilerini e-posta göndererek talepte bulunabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , belediyenin seralarında ürettikleri menekşeleri vatandaşlara dağıttıklarını bildirdi.
Halktan gelen talepleri karşılamaya devam edeceklerini aktaran Taşdelen, "Bu zor günleri hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızı mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarmak istiyorum. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için uzmanların tedbir ve uyarılarını da mutlaka dikkatle uygulamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çankaya Belediyesi, Taşdelen, Çankaya, Güncel

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