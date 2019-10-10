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Çankaya'da 13 köyde sağlık taraması

Çankaya Belediyesi ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 13 köyde sağlık taraması çalışmalarına başladı.

10.10.2019 11:31Çankaya'da 13 köyde sağlık taraması
Çankaya Belediyesi ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 13 köyde sağlık taraması çalışmalarına başladı.

Çankaya Belediyesinin Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile köylerde kadınlara ve okul çağındaki çocuklara yönelik kanserden korunma yolları, meme kanseri, serviks ve kolon kanseriyle ilgili eğitimler ve sağlık taramaları başladı. Çankaya'nın mahalleye dönüşen 13 köyünde haftanın iki günü saha çalışması yapacak ekibin ilk durağı Evciler Mahallesi oldu. Evciler Köy Konağı'nda toplanan kadınlara meme kanseri, rahim ağzı ve bağırsak kanseri konularında eğitim veren sağlık ekibi, daha sonra anne adayları ve doğum yapmış kadınları ziyaret ederek bilgilendirme yaptı. Yeni doğum yapmış bir anneye Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan 'Hoş Geldin Bebek' seti de sunan ekip, doğuma doğru hazırlanma, doğru emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgiler verdi.

Kadınlara yönelik kanser eğitimlerinin yanı sıra çocuk gelişim uzmanı tarafından okul çocuklarına yönelik ağız diş sağlığı, hijyen eğitimleri ve omurga sağlığına yönelik fiziksel aktivite etkinlikleri de yaptırılacak. Ekipte bulunan ebe hemşire aracılığı ile gebe ve lohusalara yönelik eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından kadınlar, Çankaya Belediyesinin sağladığı araçlarla İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ne getirilerek ücretsiz tarama ve kontrolden geçecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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