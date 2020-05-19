Çankaya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı otobüsle ilçeyi dolaşarak kutladı.

Çankaya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
19.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:43
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı otobüsle ilçeyi dolaşarak kutladı.
Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taşdelen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bağımsızlığımızın ilk ateşi 19 Mayıs" otobüsüyle marşlar eşliğinde ilçeyi dolaştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Taşdelen'e, Çankayalılar da balkon ve pencerelerden bayraklarıyla eşlik etti.
Taşdelen daha sonra belediye başkan yardımcılarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Öte yandan, Çankaya Belediyesince alışverişe çıkan vatandaşlara Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri armağan edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Taşdelen, Çankaya, Güncel, Haber

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