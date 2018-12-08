Çankaya'da 4 Mevsim Yüzme Keyfi

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26

Yüzme tutkunları Birlik Mahallesi'nde hizmete açılan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi'nde dört mevsim suyun keyfini çıkarmaya başladı.Birlik Mahallesi'nde hizmete açılan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi'nde yüzme tutkunları dört mevsim suyun keyfini çıkarmaya başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hizmete açılan Kompleksten serbest yüzme alanında 450 kişi yararlanıyor. Pazartesi hariç haftanın her günü 08.30-22.00 saatleri arası açık olan yüzme havuzundan, 6 farklı zaman diliminde faydalanılabiliyor.Tesiste farklı spor aktiviteleri için hazırlanan aletli fitness salonundan da aynı anda 90 kişi faydalanabiliyorKısa bir süre sonra çocuklar ve yetişkinler için temel yüzme eğitimleri programları da başlayacak. 2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi olimpik standartlar ve kalitede inşa edildi. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvarlı. Tesiste farklı spor aktiviteleri için hazırlanan aletli fitness salonundan da aynı anda 90 kişi faydalanabiliyor.Çankaya'da belediye hizmetleri genelinde rekorlar kırdıklarını ve aynı zamanda ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönem için gösterilen takdire yakışır hizmetler vermeye devam edeceklerini söyledi. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun hizmete açılmasıyla birlikte Çiğdem Mahallesi'nde olimpik ölçülerde havuz yapımının devam ettiğini ve 2019 yılında açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Taşdelen, Dikmen'e de bir havuz yapacaklarının bilgisini verdi. Türk bilim ve siyaset tarihinin duayen ismi Erdal İnönü'nün isminin yaşatıldığı havuz, Birlik Mahallesi Kahire Caddesi Lozan Parkı içerisinde yer alıyor. Yeni üyelik kaydı için 441 2018 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor. - ANKARA