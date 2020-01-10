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Çankaya'da asansörler emin ellerde

Çankaya Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla protokol yeniledi.

10.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:32Çankaya'da asansörler emin ellerde
Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla protokol yeniledi. Protokol kapsamında Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi, 4 yıl boyunca ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolünü yapacak.

Yenilenen sözleşmeyle 4 yıl sürecek protokole Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender imza attı. Protokolle 4 Mayıs 2018 tarihli 30411 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği"nin gerektirdiği koşullar makine mühendisleri tarafından uygulanacak. Asansörlerin güvenli ve uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla periyodik kontrolleri yapılarak kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemler alınacak.

Çankaya sınırlarında bulunan asansörlerin daha önce olduğu gibi yine uzmanlar tarafından kontrollerinin yapılacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşların can ve mal güvenliğinden taviz vermemek adına yetkili kuruluş olan Makine Mühendisleri Odası ile protokolümüzü yeniliyoruz. Yenilediğimiz bu protokol ile vatandaşlarımızın asansörler nedeniyle sıkıntı yaşamamalarını sağlamanın yanı sıra aynı zamanda onların can ve mal güvenliğinin korunması için gerekli önlemleri almış oluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Makine Mühendisleri Odası, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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