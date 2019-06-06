Çankaya'da bu yaz da sinema nostaljisi yaşanacak

Çankaya Belediyesi
Açık Hava Sinema Etkinliği Temmuz-Ağustos aylarında 60 gün boyunca 24 farklı noktada 46 gösterimle Çankayalılara yine nostalji dolu günler yaşatacak.
Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan etkinlik bu yıl Farah Zeynep Abdullah
ve Fikret Kuşkan
'ın başrollerinde oynadığı "Bizim İçin Şampiyon" ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan
ve Kıvanç Tatlıtuğ
'un yer aldığı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmlerini izleyici ile buluşturacak.
Açık Hava Sinema Etkinlikleri, Dikmen
bölgesinde 7 farklı nokta, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı
, Birlik, Metin Oktay
, Çayyolu, Anıttepe
, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar
mahallelerinde ve Hacettepe, Ankara
ve Gazi Üniversiteleri kampüsü olmak üzere 24 farklı noktada gerçekleştirilecek.
Yaşanmış bir aşk hikayesi
Dram, biyografi türündeki "Şampiyon" filmi, efsane yarış atı Bold Pilot
sayesinde bir araya gelen jokey Halis Karataş
ve eşi Begüm Atman'ın büyük aşkını konu ediyor. 1996 yılındaki Gazi Koşusu
'nda 2: 26: 22'lik rekora sahip Bold Pilot'un sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile Bold Pilot'un daimi jokeyi Halis Karataş'ın başarılarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız
oturuyor. Ekin Koç
, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı film yaşanmış bir aşkı anlatıyor.
Organize İşler devam ediyor
Organize İşler filminin devamı olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Komedi, aksiyon türündeki Organize İşler Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda ise Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola
, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi
, Güncel