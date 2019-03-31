Çankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen Yeniden Seçildi

Kaynak: DHA

ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlarına göre mevcut belediye başkanı CHP'li Alper Taşdelen, ikinci kez seçildi.Çankaya'da ikinci kez seçimi kazanan Taşdelen, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.ALPER TAŞDELEN KİMDİR?1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alper Taşdelen, CHP'de çeşitli birimlerde görev yaptı. Bir süre gazetecilik yapan Alper Taşdelen, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 65 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçildi. Dış politika, siyaset ve yerel yönetimler alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Alper Taşdelen, evli ve 2 çocuk babası.- Ankara