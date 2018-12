Çankaya'da Engel Yok

02 Aralık 2018 Pazar 11:58



Engellileri sosyal ve çalışma yaşamının içine katmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi , Ç'engel Kafe ile 10 down sendromlu bireye sosyal ve ekonomik destek veriyor.Çankaya Belediyesi, engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın içinde yer almalarını sağlayan Belediye, eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu ve Sakarya Caddesi'ne taşıdığı Ç'engel Kafe ile 10 down sendromlu bireye sosyal ve ekonomik destek veriyor. Çengel Kafe'de emek veren engelli bireyler, aynı zamanda kültür ve sanatsal aktiviteleriyle de örnek oluyor. Çengel Kafe'nin tiyatro, halk oyunları grubu ve ritim atölyesi bulunuyor. Kafe çalışanları, "Aşk-ı Memnumsu Çarpık Kentleşme", "Bir Garip Yüzyıl", "Samaralar ve Tamaralar", "Titanik" tiyatro oyunları, halk dansları ve ritim atölyesiyle Ankara ve Ankara dışındaki üniversitelerde, festivallerde ve önemli günlerde pek çok kez sahne aldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 25 belediyenin sunduğu 40 proje arasından seçilerek Özel Teşvik Ödülü sahibi de olan Ç'engel Kafe, engelli gençlere spordan gezilere, drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılma, konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanağı da sunuyor.Görme engelli gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, eğitimli, kültürlü ve sosyal özelliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek, sağlıklı, zinde bir vücuda ve ruha kavuşabilmeleri, kültürel yapılarına ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla 2006 yılında Türkiye'de görme engelliler alanında kurulan ilk yerel yönetim spor kulübü ise Görme Engelliler Spor Kulübü. Kulüp, atletizm, halter, B1 futbol (hiç görmeyenler), B2-B3 futbol (az görenler), satranç, goalball, judo ve yüzme alanlarında 102 lisanslı sporcuyla 7 branşta faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 280 kulüp arasında milli takımlara 43 sporcu kazandırarak en fazla sporcu veren kulüp unvanını da sahip olan kulübün sporcuları, Türkiye, Avrupa , dünya ve olimpiyat şampiyonlarında çeşitli derecelerle önemli başarılara imza attı. Avrupa, dünya şampiyonlukları ve olimpiyatlarda madalya kazanmış ve dereceler elden kadın ve erkek sporcuları bulunan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığının 4. sınıf Türkçe kitaplarında da konu anlatımı olarak yer aldı.Görme engelli öğrencilerin mevcut dershanelerden yararlanamamaları nedeniyle lise destek ve üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla yürütülen ücretsiz Engelsiz Dershane Projesi kapsamında ise Ankara'da bulunan çeşitli üniversitelerden katılan 150 gönüllü öğretmen kadrosuyla eğitim döneminde haftanın her günü kurslar veriliyor. Engelsiz Dershane, engellilerin kamuda istihdam edilmelerine ve üniversiteye girmelerine de olanak sağlıyor.Çengel Atölye de üretimdeEngellilerin sosyal ve çalışma yaşamına katılımına yönelik hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapıyor. Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile yaptığı eğitilebilir zihinsel engellilerin üretimde bulunduğu Çengel Atölye, takı, süs ve hediyelik eşya üretiyor. Engelli bireylerin ilgileri, yetenekleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda yönlendirildikleri atölye çalışmalarını içeren ve toplumla bütünleşmelerini sağlayacak sosyal etkinliklere katılmalarıyla desteklenen proje çerçevesinde resimden seramiğe, taş boyamadan takı kursuna farklı kurslara katılan gençler üretmenin mutluluğunu yaşıyor. 10 yıldır Çankaya Belediyesinin Maltepe yerleşkesinde faaliyet gösteren atölye, bugüne kadar 500'ü aşkın engelli bireyi ağırladı. - ANKARA