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Çankaya'da farklı noktalarda dezenfektan hizmeti

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

03.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:17
Çankaya'da farklı noktalarda dezenfektan hizmeti
Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İlçenin en çok kullanılan cadde ve sokaklarında deterjan ve ilaçlı suyla yıkama çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, vatandaşların kullanımı için farklı noktalara dezenfektan yerleştirmeye başladı.

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Çankaya'da yoğun olarak kullanılan cadde, meydan ve kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi; pazar yerleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, metro ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapmaya devam ediyor. Belediye, vatandaşların kullanımı için bina önüne ve kent merkezinde çeşitli noktalara dezenfektan yerleştirmeye başladı.

İlçe genelinde 150 araç ve bin 50 personel ile çöp toplama işlemini gece gündüz sürdüren Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadeleye başladığından bu yana 30 cadde ve 20 sokağı baştan sona ilaçlı, deterjanlı suyla yıkadı. Kamusal alanlarda mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmaları yapan temizlik ekipleri, cadde ve sokak boyunca bölgede bulunan otobüs, metro ve taksi duraklarında da yıkama çalışması yaptı. Belediye ekipleri kent merkezindeki yeraltı çöp konteynerlerinde de yıkama ve hijyen çalışması yaptı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çankaya'da farklı noktalarda dezenfektan hizmeti - Haberler

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