Çankaya'da Kadınlar Günü Etkinliklerle Kutlanıyor

Kaynak: İHA

Çankara Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.Çankaya Belediyesi, Ankara Kadın Ressamlar Derneğinin "49. Yıl Geleneksel Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İki konu birleşiyor. Kadınların sanatla birleşmeleri çok önemli. Çankaya Belediyesi, sanatın ve sanatçının en büyük desteği olmayı önümüzdeki beş yılda da sürdürecek. Ankara'da kültür sanat adına yapılan ne varsa içinde Çankaya Belediyesi var. Çünkü Ankara'yı başkent olma niteliklerinden uzaklaştırmak isteyenlere karşı biz Cumhuriyetimize de, Başkentimize de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi."49. Yıl Geleneksel Sergisi", 11 Mart tarihine kadar ziyarete açık olacak.Çankara Belediyesi, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanatçı Şükriye Tutkun'u Ankaralılarla buluşturdu. Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen konsere Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Taşdelen, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu ay eşitlik ve farkındalık çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kadının ikinci plana atıldığı, kadın cinayetlerinin, cinsel istismarın arttığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi olarak kadınımızı toplumda en üst seviyeye çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz" diye konuştu.Uzun yıllardır Ankara'da konser vermediğini belirten Şükriye Tutkun, Başkan Taşdelen'e kendisini Ankaralılarla buluşturduğu için teşekkür etti.Kadınlar Günü etkinlikleri, Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın "Beyaz" tiyatro oyunu ile devam etti. Belediyenin Yılmaz Güney Sahnesi'nde Çankayalılarla buluşan ikili, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir performans sergiledi. - ANKARA