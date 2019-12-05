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Çankaya'da kadınlar için acil yardım iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile Çankaya Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve eşitlikçi toplumun geliştirilmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.

05.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:36Çankaya'da kadınlar için acil yardım iş birliği protokolü imzalandı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve eşitlikçi toplumun geliştirilmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.
TKDF Başkanı Canan Güllü ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in imzaladığı protokolle, Çankaya bölgesinde koruyucu ve önleyici sosyal destek hizmetlerinde öncelikler belirlenecek.
Çankaya Belediyesinde imzalanan protokol kapsamında kadına yönelik şiddet ve istismar gibi vakaların önlenmesi de planlanıyor.
Tören sırasında konuşan Güllü, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve bu konuda bilgilendirme yapmak, belediyelerin sorumluluk almasını sağlamak amacıyla yerel yönetimlerle iş birliği yaptıklarını ifade etti.
Çankaya Belerdiye Başkanı Taşdelen de yerelde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ayrımcılıkla mücadelede belediyelerin rol ve sorumluluklarının oldukça büyük olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından taraflar, hazırlanan protokole imza attı.

Çankaya, Güncel

Kaynak: AA

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