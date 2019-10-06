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Çankaya'da kurum içi enerji verimliliği

Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelle birim yetkililerine kurum içi enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklar anlatıldı.

06.10.2019 13:46Çankaya'da kurum içi enerji verimliliği
Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelle birim yetkililerine kurum içi enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklar anlatıldı.

Çankaya Belediyesi enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını kurum içinde de sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelle birim yetkililerine kurum içi enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılması gerekenler ile alınacak önlemler anlatıldı.

Çankaya Belediyesine ait binalarda teknolojinin en son ürünleri kullanılarak maliyetlerin düşürülmesi ve önemli bir tasarruf sağlanmasını amaçlayan proje kısa sürede uygulamaya konacak. Özellikle bina içi tasarruflu led lambaların kullanımına geçileceği belirtilen panelde, yöneticilerin neler yapmaları gerektiği de konuşuldu. Yaklaşık yüzde 35 gibi önemli bir oranda tasarrufun sağlanması hedeflenen projeyi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan "Enerji Yönetimi Sistemi Birimi" koordine edecek. - ANKARA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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