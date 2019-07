Çankaya'da Madımak olaylarında ölenler anıldı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesinin düzenlediği anma etkinliğinde 2 Temmuz 1993'te Sivas 'ta yaşanan olaylarda ölenler, Çankaya Belediyesi 2 Temmuz Anıt Park'ta anıldı.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 'in ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğine CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Madımak olaylarında yakınlarını kaybeden aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 Temmuz Anıt Park'ın yaşamını yitirenlerin Sivas'a doğru yola çıktıkları yer olması nedeniyle anma etkinliğine katılanlar duygusal anlar yaşadı.Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Ancak bazı acılar vardır ki ne kadar paylaşılsa da dinmez. Sivas katliamının acısı da dinmeyecek. Türkülerini dinlediğimiz, şiirlerini okuduğumuz 33 can Sivas'ta yakıldı ama 33 canımızı yaşatmanın ve bu acıya boyun eğmemenin en önemli koşulu onları asla unutmamak, unutturmamaktır. Bizler asla yenilmeyeceğiz. Gücünü Hacı Bektaş 'tan, Pir Sultan'dan, Nazımlar'dan, Denizler'den alanlar asla yenilmezler. Bu ülkede gencecik fidanlar darağacına 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye giderken, bizler bu düsturu şiar edinmişken herkes bilsin ki Mustafa Kemalciler asla yenilmezler. Ben katliamda hayatını yitirenlerin ailelerinde o vakur duruşu gördüm. Onların bir kez daha ellerinden öpüyorum. Biz hep dik durduk ve hep dik duracağız. Herkes şunu bilsin ki Sivas'ın ışığı sönmeyecek. Yaşadığımız şu zor günlerden sonra aydınlığın görüldüğüne yürekten inanıyorum. Her şey çok güzel olacak, insanlık kazanacak" diye konuştu.Anıt Parkı dolduran yüzlerce kişi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi sanatçılarının hayatını kaybedenler için söylediği türkülere eşlik ettiler. - ANKARA