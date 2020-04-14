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Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Nisan gecesi başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı dolayısıyla semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı.

14.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:17
Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Nisan gecesi başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı dolayısıyla semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı. Alper Taşdelen, sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek ve ilaç ihtiyaçları için yine görev başında olacaklarını söyledi.

Hafta sonu kurulan Yıldız Pazarı ile Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Ümitköy ve Esat pazarları Cuma günü, Balgat pazarı ise pazartesi günü kurulacak.

Çankaya Belediyesi hafta sonu pazarlarını hafta içi açacak. 17 Nisan gecesi başlayacak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların sebze meyve ihtiyaçlarını karşıladıkları pazar yerlerini hafta içi açacaklarını duyuran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 48 saat sürecek yasak boyunca vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları için tüm ekiplerle görev başında olacaklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta sonu yasaktan kısa süre önce ilan edilen sokağa çıkma yasağında seferber olduklarını kaydeden Alper Taşdelen, "Bu hafta sonu da telefon başında ve sahada görevli ekiplerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Hiç kimse endişelenmesin, belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Salgın hastalıkla mücadelede Çankaya Belediyesi olarak her açıdan seferber olduklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, işini kaybeden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilk etapta 2 bin 300 koli gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Ramazan ayı için tekrar gıda kolisi dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen çalışmakta olan kamu kurumlarında ve özellikle Aile Sağlığı Merkezleri ile eczanelerde periyodik dezenfekte çalışması yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın kullandığı taksileri ve taksi duraklarını da sık sık dezenfekte ediyoruz. Halkımıza evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız" diye konuştu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen Yıldız Pazarı ile Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Ümitköy ve Esat Pazarları Cuma günü, Balgat Pazarı ise pazartesi günü kurulacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alper Taşdelen, Çankaya, Güncel
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