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Çankaya'da sanata engel yok

Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinliği Ankaralılarla buluşturan Çankaya Belediyesi, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği sergiye ev sahipliği yaptı.

03.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:55Çankaya'da sanata engel yok
Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinliği Ankaralılarla buluşturan Çankaya Belediyesi, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği sergiye ev sahipliği yaptı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi ilk olarak birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği fotoğraf ve resim sergisine ev sahipliği yaptı. Belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezinde açılan ve Çankaya Belediyesi Çengel Atölyenin yanı sıra SERÇEV, Engelsiz Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, ZİÇEV, Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, Engelsiz Fotoğraf Derneği, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulunun katıldığı sergi vatandaşlardan büyük beğeni kazandı.

Gençlerin hünerlerini sunduğu sergide Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de engelli gençlerin heyecanına ortak olarak onları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Kendi alanında büyük başarılara imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü adına başkan Yusuf Sayyıdan'a başarılarından dolayı bir plaket sunan Güner, Çankaya Belediyesi olarak her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Engelli bireylerin kendi çabalarıyla oluşturdukları eserlerden oluşan sergi 9 Aralık'a dek Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde görülebilecek. - ANKARA

Dünya Engelliler Günü, Çankaya Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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