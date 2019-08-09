Haberler» Güncel» Haber

Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iş bırakarak eylem yaptı.

09.08.2019 12:42 Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iş bırakarak eylem yaptı.
Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan bin 250 işçi, belediye ile üye oldukları DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine eylem başlattı. İşçiler, iş bırakma çağrısı üzerine iş makineleriyle birlikte belediyenin Yeşilkent Mahallesi'ndeki şantiye alanına döndü. İşçiler, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını ileri sürerek protestoda bulundu.
Temizlik işçilerinden Serkan Şahin, Genel İş Sendikası ile Çankaya Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gece yarısı uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti. Kendilerine istemedikleri bir sözleşmenin dayatıldığını öne süren Şahin, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını belirterek, gece yarısından itibaren iş bıraktıklarını kaydetti. Şahin, "Haklarımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz, 2019'un ocak ayından beridir çarpanları ve asgari ücretimizi alamıyoruz. Maaşlarımız eksik yatırılıyor. Toplu sözleşme sürecinde bunlar tamamıyla reddedildi. Bunların tamamını alana kadar biz bu eylemimize devam edeceğiz. Sokaklar süpürülmeyecek, parklara bakılmayacak. Haklarımızı alana kadar bu işi yapmayacağız" dedi.
Belediye ve sendika yöneticilerinin sözleşme sürecinde işçileri hiçe saydığını savunan işçilerden  Alaaddin Yollu ise "Hakkımız olan çarpanlarımızı, asgari ücret farklarımızı, yemeğimizi, yolumuzu, çalışma saatlerimizin düzenlenmesini, mobbing uygulamasının bırakılmasını istiyoruz. Sendika yönetimiyle beraber, işçiyi hiçe sayarak bir sözleşme ortaya koydular ve biz bu sözleşmeye sonuna kadar karşıyız. Haklarımızı almak için sonuna kadar direneceğiz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
-Şantiyede toplanan işçiler
-İşçilerin tepkisi
-İşçilerin açıklamaları
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,



Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   Sultanbeyli Çevre Gönüllüleri ilk etkinlikte buluştu
13:12   Kurban pazarlarındaki fiyatlardan üretici de tüketici de memnun
13:12   İzmir'de bayramda ulaşım ücretsiz
13:12   Doğu'da Kurban Bayramı'nın en "tatlı" yoğunluğu
13:12   Aydın'da bin 150 bedelli asker ant içti
13:12   Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası
13:12   Kurban Bayramı'na doğru