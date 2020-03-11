Çankaya'da yoğun dezenfekte çalışması
Çankaya Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm hizmet birimlerinde dezenfekte çalışmasına başladı.
11.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:09
Çankaya Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm hizmet birimlerinde dezenfekte çalışmasına başladı.
Çankaya Belediyesi, tüm hizmet birimlerinde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışmasına başladı. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı birimler ilaçlandı. Çankaya Belediyesi Hizmet binası, Çankaya Evleri, kreşler, Baharevleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ve kültür merkezlerinde yapılan ilaçlama çalışması ile belediyenin hizmet odaklı noktaları dezenfekte edildi.
Belediye ekipleri, çalışmalarında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanıyor. İlaçlama birimindeki 27 kişilik ekip vardiyalı olarak ilçe genelinde çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İlaçlama işlemleri periyodik olarak yapılmaya devam edecek.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına belediyemizin hizmet birimlerinde özel olarak ilaçlama çalışmasına başladık. Hijyenik bir ortamda hizmet vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.
Taşdelen, kurum içerisinde belirli noktalara da koruyucu el dezenfektanı konulduğunu belirtti. - ANKARA
Çankaya Belediyesi, tüm hizmet birimlerinde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışmasına başladı. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı birimler ilaçlandı. Çankaya Belediyesi Hizmet binası, Çankaya Evleri, kreşler, Baharevleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ve kültür merkezlerinde yapılan ilaçlama çalışması ile belediyenin hizmet odaklı noktaları dezenfekte edildi.
Belediye ekipleri, çalışmalarında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanıyor. İlaçlama birimindeki 27 kişilik ekip vardiyalı olarak ilçe genelinde çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İlaçlama işlemleri periyodik olarak yapılmaya devam edecek.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına belediyemizin hizmet birimlerinde özel olarak ilaçlama çalışmasına başladık. Hijyenik bir ortamda hizmet vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.
Taşdelen, kurum içerisinde belirli noktalara da koruyucu el dezenfektanı konulduğunu belirtti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çankaya Belediyesi, Taşdelen, Çankaya, Güncel
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