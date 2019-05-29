Çankaya'daki temizlik işçileri gezici kütüphane ve müzik grubu kurdu

Kaynak: Euronews.com

Bir tık'la satın alınabilen, elektronik cihazlar üzerinden okunabilen kitapların giderek yaygınlaştığı günümüzde, içinde tuğla pişirme üniteleriyle atıl halde duran bir tuğla fabrikası, Türkiye'nin ve belki de dünyanın kütüphanecilik tarihinde en yenilikçi projelerinden birine sahne oldu.Çankaya Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, çöp konteynırlarının yanına poşet içerisine bırakılmış kitapları toplayarak, Ankara'nın Mühye köyünün içindeki çöp toplama şantiyesine dönüştürülen binada üç sene önce Türkiye'nin ilk İşçi Kütüphanesi'ni kurdular.