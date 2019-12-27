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Çankaya'dan 100'üncü yıla özel mühür

Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel "Atatürk ve Ankara" temalı portföy çalışması yaptı.

27.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:03 Çankaya'dan 100'üncü yıla özel mühür
Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılına özel "Atatürk ve Ankara" temalı portföy çalışması yaptı. Portföyde bulunan pul ve zarfın üzerine "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı" yazılı ve Çankaya Belediyesi logolu damgayı da Belediye Başkanı Alper Taşdelen vurdu.

Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel "Atatürk ve Ankara" temalı portföy çalışması yaptı. "Ankara ve Posta Tarihi" alanındaki çalışmalarıyla bilinen koleksiyoncu ve araştırmacı Dr. Koray Özalp danışmanlığında yine kendisinin arşivinden temin edilen fotoğraf ve belgeler ilk kez Çankaya Belediyesinin 27 Aralık 2019-Yüzüncü Yıl Portföyü'nde kullanıldı. Portföyde bulunan pulların üzerine "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı" yazılı Çankaya Belediyesi logolu damgayı da Taşdelen vurdu.

"Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'yı betimleyen güzel bir koleksiyon"

Çankaya Belediyesinin Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Başkan Taşdelen, "Bu anlamda Çağdaş Sanatlar Merkezimizde Koray Özalp hocamızın çok güzel bir çalışması olan 'Anadolu Hükümeti Ankara'sı' sergisinin açılışını yaptık. Bu koleksiyon, Kurtuluş Savaşımızın Ankara'da verildiği dönemde o yılları ve o mücadeleyi hiçbir yerde olmayan fotoğraf ve belgelerle betimleyen çok güzel bir koleksiyon. Bu anlamda Çankaya Belediyesi olarak 27 Aralık'a özel PTT tarafından çok güzel bir pul da yapıldı. Anadolu Hükümetleri Ankara'sı bir varoluşun nasıl hayata geçtiğinin en güzel kitabı oldu. Bu kitabı da Ankaralılara armağan ettik" dedi.

Araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp'in arşivinden yararlanılarak hazırlanan portföy, anı ve koleksiyon değeri taşıyor. PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlanan iki adet posta pulu, Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 27 Aralık 1919'un 100. yılını unutulmaz kılmak için hazırlandı. Pullar üzerinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "100. Yılda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin ve devrimlerinin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz" mesajı yer aldı. 100. yıl özel filatelik materyallerle oluşturulan portföyde 2 adet posta pulunun yanı sıra posta kartı ve ilk gün zarfı da yer alıyor. Çankaya Belediyesi ayrıca, Ankara taşı olarak da bilinen "andezit taşı" üzerine Mustafa Kemal Atatürk görsellerinin işlendiği özel tasarım ürünler hazırladı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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