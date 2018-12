Çankaya'dan 3 Bin 200 Vatandaşa Destek

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:31



Çankaya Belediyesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile 3 Eylül itibariyle başlattığı gıda paketi dağıtımında 3 bin 200 vatandaşa destek verdi.Çankaya Belediyesi, insana dokunan sosyal demokrat belediyecilik hizmetleri kapsamında başlattığı gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Belediye, Eylül ayının ilk haftasında uygulamaya koyduğu gıda yardımı projesinde şu ana kadar 3 bin 200 vatandaşa destek verdi. Çankaya'da ikamet eden aileleri kapsayan sosyal yardım projesinde toplam 15 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleşecek. Çankaya Halk Kart ile geliri düşük ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 400 TL nakdi destek sağlayan Çankaya Belediyesi, Ankara dışına çıkamayanlara kültür gezileri ile Ankara'da kalanların yaz tatilini keyifli geçirmesini sağlamak için açık hava sinema günleri, yaz spor okulu, Çankaya Evlerinde kurslar gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Belediye, nakdi ve ayni yardımlar konusunda da vatandaşın yanında oluyor.Ekonomik koşulların zorlayıcı hale geldiğini ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye olarak her zaman yoksulun yanında olduklarını söyledi. Gıda paketi dağıtımı ile birtakım ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Taşdelen, içinde bakliyat, un, yağ, şeker, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçları kapsayan gıda paketinden yararlanmak isteyenlerin Çankaya Belediyesine müracaat etmelerini kaydetti. Hizmetlerini halkın mutluluğu ve ihtiyaçları yönünde gerçekleştirmeyi ilke edindiklerine dikkat çeken Başkan Taşdelen, "Gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Çankaya'da ikamet etmelerinin yanı sıra fakirlik belgesi beyan etmeleri yeterli oluyor. Arkadaşlarımız, gıda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak bu paketin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütüyor. Muhtarlarımızdan da destek aldığımız bu hizmetimizle hanenin ihtiyaçlarının bir kısmına destek oluyoruz. Çankaya Belediyesi olarak her inançtan, her düşünceden yurttaşımıza eşit hizmet götürmeye özen gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu.,Gıda paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, fakirlik ilmühaberi ile bağlı bulundukları muhtarlıklara ya da Mithatpaşa Caddesi numara 52'de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi Halk Kart Ofisine başvuruda bulunabilirler. - ANKARA