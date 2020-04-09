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Çankaya'dan 65 yaş üstü için alışveriş desteği

Çankaya Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyor.

09.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:13
Çankaya'dan 65 yaş üstü için alışveriş desteği
Çankaya Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çankaya Belediyesi, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları için alışveriş hizmeti vermeye başladı. Evlerinden çıkamayan vatandaşları yalnız bırakmayan Çankaya Belediyesi, vatandaşların market alışverişleri ile ilaç ihtiyaçlarını temin etmelerine destek veriyor. Uygulama kapsamında 30 kişilik ekip kuran Çankaya Belediyesi, 10 kişiden oluşan İletişim Merkezi'nde vatandaşların ihtiyaçlarını not alınarak saha ekiplerine bildiriyor. 10 araç ve 20 personelden oluşan saha ekipleri de vatandaşların kapısına giderek evrakla teslim aldığı nakit parayla alışveriş yaptıktan sonra yine evrakla kayıt altına alarak teslim ediyor.

Evlerinden çıkamayan Çankayalılar, hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında 0312 458 90 30 numaralı telefonu arayarak taleplerini bildiriyor. Telefon başındaki ekipler, ihtiyaç listesini saha ekiplerine iletiyor. Ekipler de market alışverişini yaparak, faturasıyla birlikte talep sahibine teslim ediyor. Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı Çankaya Belediyesinde verilen hizmetlerle vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması ve evlerinden çıkmadan virüs tehlikesine karşı sağlıklarını korumaları amaçlanıyor.

Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, hastalıkla mücadelede en önemli önlemin evde kalmak olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İhtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın her konuda yanında olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
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