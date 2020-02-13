Haberler » Güncel » Çankaya'dan buzlanmaya karşı önlem - Haber

Çankaya'dan buzlanmaya karşı önlem

Çankaya Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanmaya karşı önlemlerini aldı.

13.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:39Çankaya'dan buzlanmaya karşı önlem
Çankaya Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanmaya karşı önlemlerini aldı.

Çankaya Belediyesi, yurdun büyük bölümünde olduğu gibi 'da da etkisini gösteren kar yağışının ardından önlemlerini aldı. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanmaya karşı vatandaşların sorun yaşamaması için seferber olan Çankaya Belediyesi, yollara serptiği tuz ve solüsyonla ulaşımın aksamamasını sağladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar olduğu yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizleyen belediye, eksi 5 dereceden daha soğuk havalarda da kendi üretimi olan solüsyonları kullanıyor. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı alüminyum silikat katkılı tuz kullanan Çankaya Belediyesi, çok soğuk havalarda da buz çözücü etkisi olan ve donmayı en aza indiren solüsyonla önlemlerini alıyor.

Hava şartlarına göre depolarında alüminyum silikat katkılı tuz ve solüsyon stoku hazır bulunan Çankaya Belediyesi, bu zamana kadar 3 bin toz tuz ve 70 ton solüsyonu ilçe sokaklarında kullandı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
13.02.2020 14:29:45