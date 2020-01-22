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Çankaya'dan çorbalı "günaydın"

Çankaya Belediyesi, Ankara soğuğunda vatandaşların içini ısıtıyor.

22.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:59Çankaya'dan çorbalı
Çankaya Belediyesi, soğuğunda vatandaşların içini ısıtıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılara sıcak çorbayla "günaydın" diyen Çankaya Belediyesi, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan başkanlık binası, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu Ankara'da vatandaşlara saat 07.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikram ediyor. Kentin en yoğun olduğu Kızılay'dan geçen Ankaralıları sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 kapısında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor. 2015 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiye sıcak çorba ikramında bulunan belediye, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve ODTÜ önünde öğrencilerin de içini ısıtıyor. Çorba dağıtımı kış boyunca devam edecek. - ANKARA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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