Çankaya'dan evinize kadar sağlık
Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyor.
16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:56
Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyor.
Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Sağlık Hizmetinden 2020 yılı başından bu yana 616 vatandaş yararlandı. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak sağlayan Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri yürüten Belediye, ambulansla nakil hizmeti de veriyor. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor.
Belediye sağlık ekipleri, 616 hastaya birinci basamak sağlık hizmeti vermenin yanı sıra 116 hastaya da sağlık kuruluşuna nakil hizmeti verdi. Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar.
Vatandaşlar, 458 89 00/1178 numaralı telefon aracılığı ile başvuruda bulunarak, program dahilinde hizmetten yararlanabiliyor. - ANKARA
Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Sağlık Hizmetinden 2020 yılı başından bu yana 616 vatandaş yararlandı. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak sağlayan Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri yürüten Belediye, ambulansla nakil hizmeti de veriyor. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor.
Belediye sağlık ekipleri, 616 hastaya birinci basamak sağlık hizmeti vermenin yanı sıra 116 hastaya da sağlık kuruluşuna nakil hizmeti verdi. Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar.
Vatandaşlar, 458 89 00/1178 numaralı telefon aracılığı ile başvuruda bulunarak, program dahilinde hizmetten yararlanabiliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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