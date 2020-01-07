Haberler » Güncel » Çankaya'dan gece gündüz demeden çalışma - Haber

Çankaya'dan gece gündüz demeden çalışma

Çankaya Belediyesi sabah ve akşam saatlerinde aralıksız yağan kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü.

07.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:31 Çankaya'dan gece gündüz demeden çalışma
Çankaya Belediyesi sabah ve akşam saatlerinde aralıksız yağan kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü.

Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için tüm birimlerinden oluşan 620 personel ve 51 araçtan oluşan filosuyla yoğun bir şekilde yağan kar yağışına karşı hazırlıksız yakalanmadı.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ve batı kısmında bulunan Çayyolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tüm birimleriyle sabahın ilk saatlerine kadar teyakkuzda bulunan Çankaya Belediyesi bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile de koordineli bir çalışma içinde bulundu.

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme ve solüsyon araçları ile gece gündüz demeden karla mücadele çalışmasında bulundu.

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini de almayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi görmediği yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizlerken hava sıcaklığının eksi 5 derece ve altında seyrettiği durumlarda da kendi üretimi olan solüsyonla yolların buzlanmadan dolayı kaygan hale gelmesine engel oluyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31   Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı - Haber
12:31   Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
12:26   Çankırı'da 20 köy yolu kapandı - Haber
12:26   Dündar'dan Erdem'e iade-i ziyaret - Haber
12:26   Mersin'de elektrik direkleri devrildi, fırtına tekneleri batırdı - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:40:07