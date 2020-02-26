Haberler » Güncel » Çankaya'dan sağlıklı yaş alma sohbetleri - Haber

Çankaya'dan sağlıklı yaş alma sohbetleri

Çankaya Belediyesinin Baharevleri'nde başlattığı "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" seminer dizisi farklı konularıyla devam ediyor.

26.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:47Çankaya'dan sağlıklı yaş alma sohbetleri
Belediyesinin Baharevleri'nde başlattığı "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" seminer dizisi farklı konularıyla devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin vatandaşlara sağlık konusunda büyük kolaylık sağladığı Sağlık Kart protokolüne imza attığı kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlediği seminerlerden "Her Hüzün Depresyon mudur?" bölümü Oran Baharevi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Seminere Ufuk Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bölümünden Dr. Ahmet Gül konuşmacı olarak katıldı.

Hüzün duygusuyla depresyon halinin birbiriyle iç içe ve ortak noktalarının çok fazla olmasına rağmen birbirinden farklı durumlar olduğunu vurgulayan Gül, hüznün normal bir durum, depresyonun ise anormal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Hüzün ve depresyon durumlarında alınabilecek önlemler konularında da deneyimlerini paylaşan Gül, Baharevi sakinlerinin sağlıklı yaşlanma konularındaki sorularına da cevap verdi. - ANKARA

Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 13:41:16