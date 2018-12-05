Çankaya'dan Sıcak "Günaydın"

Çankaya Belediyesi
, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılara sıcak çorbayla "günaydın" diyor. Belediye, Ziya Gökalp
Caddesi'nde bulunan başkanlık binası, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.
Çankaya Belediyesi, soğuk havaların hissedildiği bugünlerde vatandaşlara 06.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramına başladı. Yolu Kızılay
'dan geçen Ankaralıları sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesinin Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi
A1 kapısında öğrencileri sıcak çorbayla karşılamaya başladı. Sıcak çorba dağıtımını üniversitelerin girişlerinde de yapan Belediye, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve ODTÜ önünde öğrencilere çorba ikramında bulundu. Sabah
06.00-09.00 saatleri arasında yapılan çorba dağıtımı, Şubat sonuna kadar devam edecek. - ANKARA
Ankara Üniversitesi,Ortadoğu Teknik Üniversitesi,Ankara,Çankaya Belediyesi
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:15